Herkül Özgürlük Savaşçısı filminin oyuncu kadrosu? Dwayne Johnson kimdir?

Radical Studio’nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan “Hercules: The Thracian Wars” grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor.

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül (Dwayne Johnson) tanrı kral Zeus’un güçlü oğluydu. Bunun karşılığında tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarla çarpışarak aramaya başladı. Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma sevgileri ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu adamlar ve kadın nereye savaşmaya gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Öğrenmek istedikleri tek şey alacakları paraydı. Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için adamlarının dünyanın en iyi ordusu olması için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı gelmiştir.

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAÇISI OYUNCULARI

Dwayne Johnson.

Rufus Sewell.

Aksel Hennie.

Ingrid Bolsø Berdal.

Ian McShane.

Joseph Fiennes.

John Hurt.

Irina Shayk.

Dwayne Johnson kimdir?

Sinema oyuncusu ve profesyonel güreşçidir. Dwayne Douglas Johnson, 2 Mayıs 1972 tarihinde ABD., Kaliforniya'da doğmuştur. Annesi Ata Johnson, babası Rocky Johnson'dur. Güreşteki lakabı "The Rock" dur. Babası da profesyonel güreşçidir. Babası güreş yüzünden sürekli şehir şehir gezdiğinden, Dwayne Johnson'nun çocukluğu ile Yeni Zelanda'da geçti. Babası güreşi bırakınca Amerika'ya geri döndüler. Dwayne Johnson Lise yıllarında Miami'de Amerikan Futbolu ile ilgilendi. 1991 yılında Miami Hurricane'in as takımına savunma oyuncusu olarak oynadı.

Dwayne Johnson, daha sonra evleneceği "Danny Garcia" ile 1992 yılında Miami'de tanıştı. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra da Amerikan Futbolu kariyerine önem verdi, Kanada'da ve çeşitli kulüplerde oynadı. Sakatlanlanınca Amerikan Futbolunu bıraktı.

Sonra ailesinde birçok kişinin ilgili olduğu aile sporu olan güreşe başladı. Aile üyelerindekilerin hepsi onu eğitmek için ellerinden geleni yaptılar ama Rock'ı gerçekten eğiten kişi babası oldu.

Dwayne Johnson boyu?

1.96 metre boyunda olan Dwayne Johnson, güreş kariyerine USWA (United States Wrestling Association) federasyonunda başladıktan sonra geri kalanını hep WWE'de geçirdi. (WWE : 1952 yılında ABD'de kurulan bir eğlence sporu şirketidir.) The Rock kesinlikle WWE'nin yarattığı en ünlü isimlerden biri ve belki de Hulk Hogan (Terry Gene Bollea) ile birlikte güreş taraftarı olmayanlar tarafından tanınan tek isimdir.

Dwayne Johnson, kısa sürede büyük başarı gösterdi, Rock Jerry Lawler'ın United States Wrestling Association adlı federasyonu ile anlaştı. Orada Flex Kavana adı ile güreşti. Rock USWA'de Bart Sawyer ile 1996 yılının yazında USWA World Tag Team Championship kemerini 2 kez kazandı.

1997 yılında WWE'ye geldi. 2001 yılına gelindiğinde WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olmuştur. Toplamda 16 kez şampiyon olmuştur. Ancak ondan sonra Hollywood kariyerine ağırlık veren Dwayne Johnson, 2002 yılından sonra film çekimleri için yavaşça güreş dünyasından ayrıldı. 2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurdu ve film kariyerine ağırlık verdi.

Daha önce "Rocky Maivia", "The Blue Chipper" gibi lakaplarla ringe çıkan Dwayne Johnson, 13 Şubat 1997'de Triple H'i yenerek İntercotinental kemerini ilk defa kazandıktan sonra Mart 1997'den itibaren kendisine "The Rock" demeye başladı.

Dwayne Johnson, 2011 yılında John Cena ile güreş yaptı. Ve tekrar 29 Mart 2013 tarihinde bir karşılaşma yaptılar bu sefer John Cena yendi. Bu maçtan sonra yaptığı açıklamayla güreşi resmen bıraktığını ilan etti.

1999 yılında "Beyond the Mat" adlı filmle sinemaya başladı. Yapımcıların dikkatini çekince ''The Mummy : Returns, The Scorpion King'' gibi filmlerde oynamasıyla yıldızı parladı. Daha sonra birçok filmde oynadı.

2011 yılında Hızlı ve Öfkeli 5 Filmin'de de Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolde yeraldı. 2013 yılında Mark Wahlberg ile birlikte "Pain & Gain" filminde oynadı.

Los Angeles'de yaşayan Dwayne Johnson, aktör ve Belediye Başkanı Arnold Schwarzenegger ile ve X-Men'in yıldızı Hugh Jackman ile yakın arkadaştır.

Dwayne Johnson, 3 Mayıs 1997 tarihinde Dany Garcia ile evlendi. Simone Alexandra (d.14 Ağustos 2001) adında kızı vardır. 1 Haziran 2007 tarihinde boşandılar.

Filmleri :

1999 - Beyond the Mat

2000 - Longshot

2001 - The Mummy Returns

2002 - The Scorpion King

2003 - The Rundown

2004 - Walking Tall

2005 - Be Cool

2005 - Doom

2006 - Gridiron Gang

2007 - Reno 911!: Miami

2007 - Southland Tales

2007 - The Game Plan

2008 - Get Smart

2009 - Race to Witch Mountain

2009 - Planet 51

2010 - Tooth Fairy

2010 - Why Did I Get Married Too?

2010 - Faster

2010 - The Other Guys

2010 - You Again

2011 - Fast Five

2012 - Journey 2: The Mysterious Island

2013 - G.I. Joe: Retaliation

2013 - Fast Six

2013 - Pain & Gain

2013 - Snitch

2013 - Empire State

2013 - Zor Kazanç (Paul Doyle)

2014 - Journey 3: From the Earth to the Moon

2014 - Arabian Nights (Sinbad)

2014 - Hızlı ve Öfkeli 7 (Luke Hobbs)

2014 - Herkül: Özgürlük Savaşçısı (Hercules)

2015 - San Andreas

Televizyon filmleri ve Programları :

1999 - That '70s Show

1999 - The Net

2000 - Saturday Night Live

2000 - Star Trek: Voyager

2002 - Saturday Night Live

2007 - Cory in the House

2007 - Hannah Montana

2009 - Wizards of Waverly Place

2009 - Saturday Night Live

2010 - Transformers: Prime

2010 - Family Guy

2013 - The Hero (Himself - Mentor)

IRİNA SHAYK KİMDİR?

İrina Şeyhlislamova, 6 Ocak 1986, Yemanjelinsk, baba tarafından Tatar asıllı Rus model. 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınır. Düzgün fiziği çok sayıda ajansın dikkatini çekmiş, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı olmuştur. Shayk, Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde Rus bir anne ile Tatar bir babadan dünyaya gelmiştir. 2010 yılında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşamış bu ilişkisini 2015 yılı Ocak ayında sonlandırmıştır.