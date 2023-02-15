Herman Hallberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Hallberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Hallberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Hallberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Hallberg 22 Mayıs 1997 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Hallberg Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Herman Hallberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Herman Hallberg'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Herman Hallberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Herman Hallberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herman Hallberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Hallberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Kalmar U19

4 Nisan 2016 yılında Kalmar FF

11 Şubat 2020 yılında Trelleborg

Herman Hallberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Hallberg şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herman Hallberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Möre BK, Kalmar FF

İsveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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