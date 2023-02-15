Herman Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Johansson 16 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Johansson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Herman Johansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Herman Johansson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Herman Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Herman Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herman Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Sandvikens IF

1 Ocak 2021 yılında Mjällby AIF

Herman Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Johansson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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