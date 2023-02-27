Herman Moussaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Moussaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Moussaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Moussaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Moussaki 10 Şubat 1999 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Moussaki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simbioze Football yapmaktadır. Herman Moussaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Herman Moussaki'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Herman Moussaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.moussaki/

Herman Moussaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herman Moussaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Herman Moussaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Moussaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2019 yılında SM Caen

5 Ekim 2020 yılında US Boulogne

30 Haziran 2021 yılında SM Caen

10 Temmuz 2021 yılında US Boulogne

31 Ağustos 2022 yılında F91 Dudelange

Herman Moussaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Moussaki şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CS Brétigny

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.