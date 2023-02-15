Herman Sjogrell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Sjogrell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Sjogrell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Sjogrell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Sjogrell 8 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Sjogrell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Herman Sjogrell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Herman Sjogrell'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Herman Sjogrell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Herman Sjogrell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herman Sjogrell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Sjogrell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2020 yılında Örgryte

15 Temmuz 2021 yılında Sirius

22 Temmuz 2022 yılında Örgryte

30 Kasım 2022 yılında Sirius

Herman Sjogrell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Sjogrell şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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