Hermann Tebily kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Tebily Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hermann Tebily adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hermann Tebily Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hermann Tebily 24 Ocak 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hermann Tebily Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Hermann Tebily, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hermann Tebily'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hermann Tebily Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hermann Tebily isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hermann Tebily Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hermann Tebily futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux

Hermann Tebily Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hermann Tebily şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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