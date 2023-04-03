Hermann Thor Ragnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Thor Ragnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hermann Thor Ragnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hermann Thor Ragnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hermann Thor Ragnarsson 31 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hermann Þór Ragnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hermann Thor Ragnarsson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hermann Thor Ragnarsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hermann Thor Ragnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hermann Thor Ragnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hermann Thor Ragnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hermann Thor Ragnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sindri

9 Şubat 2023 yılında ÍBV

Hermann Thor Ragnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hermann Thor Ragnarsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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