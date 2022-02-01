Hermetik ne demek, TDK'ya göre Hermetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hermetik ne demek? Hermetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hermetik kelimesi. Peki hermetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hermetik nedir, hermetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HERMETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hermetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hermetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hermetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalıtımlı

