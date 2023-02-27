Hernan Barcos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Barcos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Barcos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Barcos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Barcos 11 Nisan 1984 tarihinde Bell Ville şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Barcos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hernan Barcos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hernan Barcos'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Barcos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Hernanbarcos

http://www.instagram.com/barcos/

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http://www.facebook.com/hernanbarcosoficial

Hernan Barcos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Barcos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hernan Barcos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Barcos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2003 yılında Racing Club

1 Şubat 2005 yılında Guaraní

30 Haziran 2006 yılında Racing Club

4 Temmuz 2006 yılında CD Olmedo

30 Haziran 2007 yılında Racing Club

1 Temmuz 2007 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2008 yılında Racing Club

1 Temmuz 2008 yılında Huracán

31 Aralık 2008 yılında Racing Club

1 Ocak 2009 yılında SH Shenhua

30 Haziran 2009 yılında Racing Club

1 Temmuz 2009 yılında SZ Ruby

31 Aralık 2009 yılında Racing Club

7 Ocak 2010 yılında LDU Quito

1 Şubat 2012 yılında Palmeiras

8 Şubat 2013 yılında Grêmio

13 Şubat 2015 yılında TJ Teda

1 Şubat 2016 yılında Sporting CP

3 Ağustos 2016 yılında Vélez Sarsfield

31 Aralık 2016 yılında Sporting CP

31 Ocak 2017 yılında LDU Quito

10 Temmuz 2018 yılında Cruzeiro

25 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2020 yılında Bashund. Kings

30 Ekim 2020 yılında FC Messina

17 Şubat 2021 yılında Alianza Lima

Hernan Barcos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Barcos şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Hernan Barcos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 23 numaralı formasıyla 20 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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