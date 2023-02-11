Hernan Da Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Da Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Da Campo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Da Campo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Da Campo 6 Ağu 1994 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hernán Nicolás Da Campo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Da Campo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Hernan Da Campo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hernan Da Campo'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Da Campo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan Da Campo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Da Campo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Da Campo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ros. Central II

14 Temmuz 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2017 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2019 yılında Ros. Central II

29 Temmuz 2019 yılında Chacarita Jrs

5 Ağu 2020 yılında Olymp. Volou

4 Şubat 2021 yılında Ap. Larisas

30 Haziran 2021 yılında Olymp. Volou

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Hernan Da Campo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Da Campo şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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