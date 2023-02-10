Hernan De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hernan De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hernan De La Fuente ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hernan De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hernan De La Fuente

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan De La Fuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan De La Fuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan De La Fuente 7 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan De La Fuente Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Hernan De La Fuente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan De La Fuente'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan De La Fuente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hernandelafuente4/

Hernan De La Fuenteboyu ve yaşı kaç

Hernan De La Fuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan De La Fuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hernan De La Fuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan De La Fuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vélez II

1 Temmuz 2017 yılında Vélez Sarsfield

13 Ağu 2021 yılında Famalicão

18 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2023 yılında Famalicão

Hernan De La Fuente kimdir

Hernan De La Fuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan De La Fuente şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Hernan De La Fuente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hernan De La Fuente nereli

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