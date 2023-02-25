Hernan Galindez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Galindez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Galindez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Galindez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Galindez 30 Mart 1987 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ekvador,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Ismael Galíndez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Galindez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hernan Galindez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hernan Galindez'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Galindez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Galindez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hernan Galindez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Galindez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2008 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2010 yılında Quilmes

30 Haziran 2011 yılında Rosario Central

1 Ocak 2012 yılında Rangers Talca

28 Şubat 2012 yılında Uni. Católica

10 Ocak 2013 yılında Rangers Talca

22 Ocak 2013 yılında Uni. Católica

4 Ocak 2022 yılında U. de Chile

3 Temmuz 2022 yılında SD Aucas

Hernan Galindez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Galindez şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Hernan Galindez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 1 numaralı formasıyla 23 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.