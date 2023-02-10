Hernan Grana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Grana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Grana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Grana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Grana 12 Nisan 1985 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hernán Gustavo Grana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Grana Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hernan Grana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 28 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Hernan Grana'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Grana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan Grana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Grana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Grana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Platense

1 Ocak 2007 yılında Los Andes

1 Temmuz 2007 yılında All Boys

1 Temmuz 2008 yılında Lanús

1 Ocak 2011 yılında Quilmes

30 Haziran 2011 yılında Lanús

1 Ağu 2011 yılında Belgrano

1 Temmuz 2012 yılında All Boys

1 Ocak 2014 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2014 yılında All Boys

24 Ocak 2015 yılında Columbus Crew

12 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında All Boys

28 Temmuz 2016 yılında Ferro

7 Şubat 2017 yılında Dallas

31 Aralık 2017 yılında Ferro

Hernan Grana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Grana şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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