Hernan Lamberti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Lamberti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Lamberti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Lamberti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Lamberti 3 Mayıs 1984 tarihinde Castelar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hernán Agustín Lamberti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Lamberti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hernan Lamberti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Lamberti'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Lamberti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan Lamberti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Lamberti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Lamberti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Almagro

1 Temmuz 2005 yılında Guaraní

1 Ocak 2006 yılında All Boys

1 Temmuz 2006 yılında Juve. Antoniana

1 Temmuz 2007 yılında CD Olmedo

1 Ocak 2008 yılında Juve. Antoniana

1 Ocak 2009 yılında Flamengo-SP

1 Temmuz 2009 yılında Desamparados

1 Temmuz 2012 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2016 yılında Central Córdoba

3 Ağu 2017 yılında Platense

25 Mayıs 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Hernan Lamberti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Lamberti şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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