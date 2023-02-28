Hernan Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Lopes 28 Mart 1991 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Ezequiel Lópes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Lopes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Hernan Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Lopes'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Atlanta

30 Haziran 2013 yılında Lanús

1 Temmuz 2013 yılında Club Flandria

30 Haziran 2014 yılında Lanús

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes U19

1 Ocak 2016 yılında CD Iquique

1 Ocak 2019 yılında Guaraní

10 Mart 2021 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2023 yılında La Calera

Hernan Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Lopes şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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