Hernan Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Lopez 7 Eylül 2000 tarihinde Villa del Parque şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hernán Darío López Muñoz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Lopez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Hernan Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Lopez'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hernan Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate II

20 Şubat 2021 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

12 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2023 yılında River Plate II

Hernan Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Lopez şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.