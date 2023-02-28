Hernan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Munoz 9 Ağustos 1988 tarihinde Talca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Guillermo Muñoz Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Munoz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hernan Munoz'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD SM (Arica)

1 Ocak 2013 yılında Dep. Linares

1 Temmuz 2013 yılında CD SM (Arica)

15 Temmuz 2014 yılında S. Morning

1 Ocak 2019 yılında Copiapó

22 Şubat 2021 yılında Ñublense

Hernan Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Munoz şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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