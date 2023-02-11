Hernan Pellerano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Pellerano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Pellerano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Pellerano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Pellerano 4 Haziran 1984 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hernán Darío Pellerano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Pellerano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Hernan Pellerano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Pellerano'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Pellerano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan Pellerano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hernan Pellerano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Pellerano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2008 yılında UD Almería

1 Temmuz 2011 yılında Newell's

30 Haziran 2012 yılında UD Almería

1 Ocak 2014 yılında Club Tijuana

15 Ocak 2015 yılında Vélez Sarsfield

10 Temmuz 2015 yılında Independiente

25 Ocak 2017 yılında Olimpia

31 Aralık 2017 yılında Independiente

5 Mart 2018 yılında LDU Quito

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2019 yılında LDU Quito

5 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

13 Şubat 2021 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Hernan Pellerano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Pellerano şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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