Hernan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Perez 25 Şubat 1989 tarihinde Fernando de la Mora şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Arsenio Pérez González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Perez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perez Ferrero yapmaktadır. Hernan Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Perez'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hernan_perez17/

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Hernan Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hernan Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tacuary FBC U20

1 Ocak 2007 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2008 yılında Libertad

1 Temmuz 2009 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2011 yılında Villarreal

30 Ocak 2014 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2014 yılında Villarreal

30 Ocak 2015 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2015 yılında Villarreal

3 Temmuz 2015 yılında Espanyol

12 Ocak 2018 yılında Alavés

30 Haziran 2018 yılında Espanyol

23 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Hernan Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Perez şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hernan Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ytororó, Cristóbal Colón de Ñemby

Paraguay takımında 17 numaralı formasıyla 1 Nisan 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 2 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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