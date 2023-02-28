Hernan Rengifo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Rengifo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Rengifo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Rengifo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Rengifo 18 Nisan 1983 tarihinde Chachapoyas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Rengifo Trigoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Rengifo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricky Schanks yapmaktadır. Hernan Rengifo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hernan Rengifo'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Rengifo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/hernan.rengifotrigoso

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Hernan Rengifo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Rengifo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hernan Rengifo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Rengifo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında Virgen de Chapi

1 Ocak 2002 yılında Universitario

1 Ocak 2004 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2006 yılında U. San Martín

1 Temmuz 2007 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2010 yılında Omonia Lefkoşa

1 Ocak 2012 yılında Sport. Cristal

1 Temmuz 2013 yılında Sivasspor

4 Aralık 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2016 yılında Universitario

17 Ağustos 2017 yılında FBC Melgar

10 Ağustos 2018 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

7 Nisan 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

Hernan Rengifo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Rengifo şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Higos Urco (1999), Deportivo Sachapuyos (1999), Club Virgen de Chapi, Universitario de Deportes

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.