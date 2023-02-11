Hernan Ruben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Ruben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Ruben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Ruben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Ruben 15 Haziran 1989 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hernán Jesús Rubén şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Ruben Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hernan Ruben, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hernan Ruben'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Ruben Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan Ruben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hernan Ruben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Ruben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Defensores (VR)

4 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

Hernan Ruben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Ruben şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.