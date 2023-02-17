Hernan Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Sosa 16 Şubat 1995 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Ismael Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Sosa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hernan Sosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hernan Sosa'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2019 yılında Racing de Olavarria

1 Temmuz 2019 yılında Sansinena

11 Şubat 2021 yılında CD Maipú

12 Ocak 2022 yılında Juv. Unida (SL)

31 Aralık 2022 yılında CD Maipú

Hernan Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Sosa şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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