Hernan Zuliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Zuliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hernan Zuliani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hernan Zuliani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hernan Zuliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Zuliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hernan Zuliani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Zuliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Zuliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Zuliani 1 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Zuliani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Hernan Zuliani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Zuliani'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Zulianiboyu ve yaşı kaç

Hernan Zuliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hernan Zuliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Hernan Zuliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Zuliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Defensa II

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Hernan Zuliani kimdir

Hernan Zuliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Zuliani şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hernan Zuliani nereli

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