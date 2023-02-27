Hernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernandes 2 Eylül 1999 tarihinde Porto Nacional şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hernandes Rodrigues da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernandes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Hernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hernandes'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johernandes98_oficial/

Hernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında São Caetano

4 Nisan 2019 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2020 yılında Grêmio B

22 Temmuz 2020 yılında Jeonnam Dragons

24 Ocak 2021 yılında Grêmio B

25 Ocak 2021 yılında Gyeongnam FC

8 Temmuz 2022 yılında Incheon Utd.

Hernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernandes şuan Incheon United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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