Hernesto Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernesto Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernesto Caballero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernesto Caballero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernesto Caballero 9 Nisan 1991 tarihinde San Juan Bautista, Misiones şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hernesto Ezequiel Caballero Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernesto Caballero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Hernesto Caballero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hernesto Caballero'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernesto Caballero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernesto Caballero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernesto Caballero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernesto Caballero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2017 yılında Olimpia

8 Şubat 2017 yılında General Diaz

27 Haziran 2017 yılında Olimpia

10 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

1 Ocak 2022 yılında Libertad

Hernesto Caballero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernesto Caballero şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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