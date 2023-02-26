Herol Riiberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herol Riiberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Herol Riiberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Herol Riiberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Herol Riiberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herol Riiberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Herol Riiberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herol Riiberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herol Riiberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herol Riiberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herol Riiberg 14 Nisan 1997 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herol Riiberg Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Herol Riiberg, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Herol Riiberg'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Herol Riiberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herol Riiberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Herol Riiberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herol Riiberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2013 yılında FC Flora II

1 Ocak 2014 yılında FC Flora

19 Haziran 2017 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2017 yılında FC Flora

24 Temmuz 2018 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

5 Mart 2020 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2020 yılında FC Flora

1 Ocak 2021 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2021 yılında FC Flora

2 Ocak 2022 yılında Paide

Herol Riiberg kimdir

Herol Riiberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herol Riiberg şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raasiku FC Joker (2006-2009), FC Flora (2010-2012)

Herol Riiberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 6 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Herol Riiberg nereli

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