Heron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heron 17 Ağu 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Heron Crespo da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heron Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Heron, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Heron'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Heron Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/heron_crespo00/

Heron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Heron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Heron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Goiás EC

21 Ağu 2021 yılında Vejle BK

30 Haziran 2022 yılında Goiás EC

1 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2022 yılında Goiás EC

Heron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heron şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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