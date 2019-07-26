Hertha Berlin Fenerbahçe özet | Hertha Berlin Fenerbahçe maç özeti

Türkiye temsilcisi Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında dün akşam Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Ancak sahadan maalesef mağlup ayrıldı. Peki Hertha Berlin Fenerbahçe özet ayrıntıları neler? İşte Hertha Berlin Fenerbahçe maç özeti izle...

Fenerbahçe ile Hertha Berlin, Graz yakınındaki Hartberg Stadı'ndaki karşı karşıya geldi.

HERTHA BERLİN FENERBAHÇE ÖZET

Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başladı.

Hertha Berlin ise Jarstein, Boyata, Rekik, Stark, Plattenhard, Grujic, Leckie, Esswein, Duda, Kalou ve Selke ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Hertha Berlin golleri 58. dakikada Daishawn Redan ve 80. dakikada Vedad Ibisevic'ten geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh 82. dakikada filelere gönderdi.

HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Türkiye temsilcisi Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında dün akşam Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Ancak sahadan maalesef mağlup ayrıldı. Peki Hertha Berlin Fenerbahçe özet ayrıntıları neler? İşte Hertha Berlin Fenerbahçe maç özeti izle...

58. dakikada gelişen atakta orta sahadaki top kaybıyla hızlı gelişen Alman ekibinin atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Lukas Klünter'in yerden içeriye çevirdiği topu Redan düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. Hertha Berlin'in ikinci golünde de Lukas Klünter'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedad Ibisevic'in şutunda top filelerle buluştu. Bu golden iki dakika sonra ise sağ kanattan ceza sahasına giren Murat Sağlam'ın yerden gönderdiği pasla topla buluşan Allahyar Sayyadmanesh'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti.

YANAL'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bir önceki hazırlık karşılaşması olan Wolfsburg maçına göre zorunlu tek değişiklik ile takımını Hertha Berlin karşısında sahaya sürdü.

Yanal, sağ alt adalesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmayan Tolga Ciğerci'nin yerine bu mücadelede Tolgay Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Sarı-lacivertli takımda belindeki ağrı nedeniyle Miha Zajc da tedbir amaçlı olarak kadroya alınmadı.

TOLGAY ARSLAN SAKATLANDI

Mücadelenin 10. dakikasında Tolgay Arslan sakatlandı. Sağ ayak bileği burkulan Tolgay'ın yerine 12. dakikada Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.

Sahayı sedyeyle terk eden Tolgay'ın durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı belirtildi.

ALTAY SİFTAHI YAPTI

Ersun Yanal ikinci yarıya iki değişiklik ile başladı. Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar, kaleci Harun Tekin'in yerine de Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

Sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle elinde bulunan atel geçtiğimiz hafta çıkartılan kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayı ilk kez Hertha Berlin karşısında giydi.

Yanal, 61. dakikada da iki oyuncu değişikliğine gitti Victor Moses'ın yerine Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım'ın yerine de Abdülcebrail Akbulut oyuna girdi.

Sarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu 69. dakikada Ozan Tufan'ın yerine, 77. dakikada Garry Rodrigues'in yerine Yusuf Mert Tunç, 80. dakikada sakatlanan Alper Potuk'un yerine Allahyar Sayyadmanesh oyuna girdi.

Bu arada karşılaşma sonrasında oyuncular soyunma odasına giderken aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

WOLFSBURG İLE BERABERE KALMIŞTI

Topuk Yaylası ve İstanbul'daki çalışmalarının ardından kamp için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe, ilk ciddi hazırlık maçında Wolfsburg ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Graz yakınındaki Franz Fekete Stadı'nda Wolfsburg ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başlamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçmişti. Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın indirdiği topa arka direkte Vedat Muric yere inmeden ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirmişti.

Wolfsburg'un beraberlik golü ise 63. dakikada Weghorst'tan gelmişti. Sağ kanattan ceza sahasına giren William'ın yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla topu filelere göndermişti.

Fenerbahçe'nin 39 ve 69. dakikalarda Vedat Muric, 65. dakikada da Max Kruse ile üç şutu direkten dönmüştü.

30-31 TEMMUZ'DA ALMANYA'DA AUDI CUP'A KATILACAK!

Sarı-lacivertli futbol takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'na katılacak. Fenerbahçe, Münih kentindeki Allianz Arena'da düzenlenecek kupada 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak.

Turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.

İSTANBUL'DA DA CAGLIARI İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Türkiye temsilcisi Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında dün akşam Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Ancak sahadan maalesef mağlup ayrıldı. Peki Hertha Berlin Fenerbahçe özet ayrıntıları neler? İşte Hertha Berlin Fenerbahçe maç özeti izle...

Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Cagliari takımı ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi son hazırlık müsabakasını ise 11 Ağustos Pazar günü oynayacak. Bu maçla ilgili detaylar, kesinleştikten sonra açıklanacak.

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Fenerbahçe, 2019/2020 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yaptığı 4. hazırlık maçında Alman temsilcisi Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.

Hertha'nın golleri 58'de Redan ve 81'de Ibisevic'in golleriyle 2-0'ı yakalarken genç forvet Allahyar 81'de Fenerbahçe adına skoru belirleyen golü attı.

Maçtan dakikalar...

9' Hertha Berlin'de Davie Selke kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı ancak Harun pozisyona zamanında müdahale etti ve golü önledi.

12' maçın başında sakatlanan Tolgay Arslan sedyeyle sahanın dışına alınmıştı. Onun yerine bu dakikada Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.

14' Sol kanattan ceza alanına giren Garry Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.

36' Serdar Aziz'in ceza alanına doldurduğu topu Kruse kafayla indirdi, ceza alanında Vedat Muriç'in bu topa şutu ise yandan auta gitti.

46' Serdar Aziz çıktı ve yerine Sadık Çiftpınar oyuna girdi.

56' Victor Moses sağ çaprazdan ceza alanına girdi ancak şutunda kaleci Kraft başarılıydı.

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58' Daishawn Redan'ın attığı golle Hertha Berlin Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

68' Vedat Muriç ceza alanı içinde uygun pozisyonda döndü, vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

69' Ozan Tufan'ın yerine Emre Belözoğlu oyuna girdi.

81' Vedat İbisevic Hertha Berlin'i 2-0 öne geçirdi.

82' Allahyar Fenerbahçe adına farkı 1'e indirdi.

Maç sona erdi.

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i:

Harun, Murat Sağlam, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.