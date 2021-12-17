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Hertz ne demek, TDK'ya göre Hertz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hertz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hertz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hertz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hertz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hertz ne demek, TDK'ya göre Hertz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hertz ne demek? Hertz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hertz kelimesi. Peki hertz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hertz nedir, hertz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HERTZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hertz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hertz kelimesi (Fizikçi kökenlidir.

TDK'ya göre hertz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit frekans birimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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