Herve Kambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herve Kambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herve Kambou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herve Kambou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herve Kambou 1 Mayıs 1985 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fildişi Sahili,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hervé Kambou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herve Kambou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES SPORT yapmaktadır. Herve Kambou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Herve Kambou'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Herve Kambou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/herve_kambou25/

http://www.facebook.com/kambouherve1

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Herve Kambou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herve Kambou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Herve Kambou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herve Kambou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında BEC Tero Sasana

1 Ocak 2008 yılında ROC Charleroi-M.

1 Temmuz 2008 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2010 yılında Club Africain

1 Ocak 2011 yılında Sport Ancash

1 Ocak 2015 yılında Sport Boys

1 Ocak 2017 yılında Zulia FC

1 Ocak 2018 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2019 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2020 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2021 yılında UTC

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Herve Kambou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herve Kambou şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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