Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş: 3-1

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Lopes (Dk. 87 Emre Taşdemir), Sapunaru, Kvrzic, Angelo, Cenk (Dk. 78 Rienstra), Djedje, Hasan Hüseyin, Campanharo, Henrique (Dk. 67 Stum), Kravets (Dk. 87 Aksel)

BEŞİKTAŞ: Ersin - Gökhan, Ruiz, Vida, Rıdvan (Dk. 62 Caner), Diaby (Dk. 83 Güven), Atiba, Elneny, Necip (Dk. 62 Boateng), Lens (Dk. 62 N'Koudou), Burak

GOLLER: Dk. 51 - Dk. 83 Hasan Hüseyin, Dk. 86 Kravets (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 74 Atiba (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Cenk (Hes Kablo Kayserispor) - Diaby (Beşiktaş)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla birlikte puanını 31'e yükselterek haftayı 14'üncü sırada tamamladı ve haftalar sonra küme düşme hattından kurtuldu. Beşiktaş ise 50 puanla 5'inci sırada kaldı ve haftayı 4'üncü sırada tamamlama şansını yitirdi.

1'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

17'nci dakikada Beşiktaş yarı alanında topla buluşan Hasan Hüseyin sol kanatta bulunan Henrique'ye pas verdi. Sol çaprazda topla ilerleyen Henrique'nin kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens'in ceza sahası içine ortasında kafa ile vuran Diaby'nin şutunda kaleci Lung, topu kornere çeldi.

28'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens'in ceza sahası içine ortasına kafa ile vuran Atiba'nın şutunu kaleci Lung kurtardı.

34'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Gökhan'ın pasında topla buluşan Burak'ın şutunu kaleci Lung çeldi.

39'uncu dakikada sol çaprazda Burak'ın kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

42'nci dakikada ceza sahası içinde Diaby'nin ortasında topla buluşan Burak'ın kafa ile vurduğu şutu kaleci Lung kornere gönderdi.

51'inci dakikada ceza sahası dışında Beşiktaşlı Rıdvan'dan topu kapan Cenk, ceza sahası içinde bulunan Hasan Hüseyin'e pas verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin'in çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

57'nci dakikada Atiba'nın ara pasında ceza sahasına giren Diaby'in şutunu kaleci Lung ayakları ile çeldi.

71'inci dakikada geriden atılan uzun pasa hareketlenen Kravets sağ taraftan ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda kaleci Ersin topu çeldi ve Kravets'e çarpan top auta gitti.

74'üncü dakikada sağ çaprazdan içeri yerden orta kesen Boateng'in pasında topla buluşan Atiba'nın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

83'üncü dakikada sol kanattan Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruş ağlarla buluştu: 2-1.

86'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kravets, topla ceza sahası içine girerek meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA