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Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Beşiktaş ile 03.01.2021 19:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ
Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş
0 2

Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 19:00

Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Tarık Ongun(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 29. Ahmet Kağan Malatyalı, 77. Denıs Alıbec

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Çift Sarı Kart Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes Ms, Sarı Kart Zoran Kvrzıc 62.dk

Oyundan Çıkanlar

Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 76.dk, Zoran Kvrzıc 90+2.dk, Gustavo Campanharo 90+2.dk, Aka Wılfrıde Julıen Kanga 82.dk

Oyuna Girenler

Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama 76.dk, Emre Demir 90+2.dk, İlhan Parlak 90+2.dk, Denıs Alıbec 82.dk

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Georges Kevın Nkoudou Mbıda,89.dk (p), Ajdın Hasıc,90+6.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Welınton Souza Sılva 40.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 82.dk, Güven Yalçın 62.dk, Bernard Mensah 72.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 82.dk, Ajdın Hasıc 62.dk, Necip Uysal 72.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş15101431193112
2Alanyaspor1693427123015
3Galatasaray1593325103015
4Gaziantep FK1577128172811
5Hatayspor158342217275
6Fenerbahçe148242720267
7Trabzonspor16655182023-2
8Fatih Karagümrük155642419215
9Yeni Malatyaspor15555192020-1
10Çaykur Rizespor15555212320-2
11Göztepe154742118193
12Konyaspor155461916193
13Kasımpaşa15546182319-5
14Sivasspor15465151818-3
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17Gençlerbirliği15447152416-9
18MKE Ankaragücü15438192315-4
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1524992110-12

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları

02.01.2021MKE Ankaragücü3-1Yeni Malatyaspor
02.01.2021Galatasaray0-0Antalyaspor
02.01.2021BB Erzurumspor1-1Gaziantep FK
02.01.2021Alanyaspor3-0Başakşehir FK
02.01.2021Hatayspor2-1Konyaspor
02.01.2021Sivasspor2-2Denizlispor
03.01.2021Çaykur Rizespor1-1Gençlerbirliği
03.01.2021Fatih Karagümrük1-2Trabzonspor
03.01.2021Kayserispor0-2Beşiktaş
04.01.2021KasımpaşaFenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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