Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Beşiktaş ile 03.01.2021 19:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Beşiktaş
|0
|2
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Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.01.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Tarık Ongun(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah
Yedekler
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 29. Ahmet Kağan Malatyalı, 77. Denıs Alıbec
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
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Kartlar
Çift Sarı Kart Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes Ms, Sarı Kart Zoran Kvrzıc 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 76.dk, Zoran Kvrzıc 90+2.dk, Gustavo Campanharo 90+2.dk, Aka Wılfrıde Julıen Kanga 82.dk
Oyuna Girenler
Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama 76.dk, Emre Demir 90+2.dk, İlhan Parlak 90+2.dk, Denıs Alıbec 82.dk
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 43. Bernard Mensah
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Georges Kevın Nkoudou Mbıda,89.dk (p), Ajdın Hasıc,90+6.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Welınton Souza Sılva 40.dk
Oyundan Çıkanlar
Atıba Hutchınson 82.dk, Güven Yalçın 62.dk, Bernard Mensah 72.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Özyakup 82.dk, Ajdın Hasıc 62.dk, Necip Uysal 72.dk
Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|31
|12
|2
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|3
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|4
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|23
|-2
|8
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|21
|5
|9
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|10
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|20
|-2
|11
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|12
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|16
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|10
|-12
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|0-2
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe