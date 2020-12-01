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Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük ile 30.11.2020 19:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Hes Kablo Kayserispor Fatih Karagümrük
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.11.2020 19:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Ulusoy(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 14. Emre Demir, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 48. Barış Emirhan Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 75. Furkan Kara, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Fatih Karagümrük103521711146
8Göztepe9351159146
9Başakşehir FK104241615141
10Konyaspor9333107123
11Çaykur Rizespor9333121412-2
12Yeni Malatyaspor9333101212-2
13Hatayspor73317912-2
14Trabzonspor10334121512-3
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor92255118-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020Sivasspor0-1Göztepe
30.11.2020Kayserispor0-0Fatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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