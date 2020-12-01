Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 10. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük ile 30.11.2020 19:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Fatih Karagümrük
|0
|0
Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.11.2020 19:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Ulusoy(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo
Yedekler
16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 14. Emre Demir, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 48. Barış Emirhan Doğan, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 75. Furkan Kara, 92. Aatıf Chahechouhe
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 10. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|16
|0
|5
|Kasımpaşa
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|15
|3
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Fatih Karagümrük
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|14
|6
|8
|Göztepe
|9
|3
|5
|1
|15
|9
|14
|6
|9
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|10
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|12
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|13
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|9
|2
|2
|5
|5
|11
|8
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları
|27.11.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Trabzonspor
|28.11.2020
|Çaykur Rizespor
|0-4
|Galatasaray
|28.11.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Yeni Malatyaspor
|28.11.2020
|Başakşehir FK
|3-3
|Denizlispor
|29.11.2020
|BB Erzurumspor
|2-2
|Antalyaspor
|29.11.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Gençlerbirliği
|29.11.2020
|Fenerbahçe
|3-4
|Beşiktaş
|29.11.2020
|Alanyaspor
|1-0
|Konyaspor
|30.11.2020
|Sivasspor
|0-1
|Göztepe
|30.11.2020
|Kayserispor
|0-0
|Fatih Karagümrük
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