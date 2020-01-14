Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında oynanan Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın grip olmasından dolayı takımın başında yer alamamasından ötürü sarı lacivertli takımı yöneten yardımcı antrenör Volkan Kazak zorlu bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "Daha az süre alan oyuncularımızı görme açısından bizim için önemli bir maç oldu. Bu iki ayaklı bir maç. Kadıköy'de daha farklı bir maç olacaktır. Gerekli çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki ise "Maçta oyun anlamında bir şeylerin değiştiğini gördük. Sahada savaşan ve koşan iyi bir takım vardı. Maçı iyi bitirdik. Daha iyi olacağız. Önümüzde Alanyaspor maçı var ve oradan puanlar almak zorundayız. Takıma yeni gelecek oyuncularla birlikte savaşacağız. Antalya kampı bizim için çok iyi geçti. Bugün gol yemememiz çok önemliydi. Takımdaki bütün oyuncular çok iyi mücadele etti" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Volkan Kazak'ın açıklamaları

- Robert Prosinecki'nin açıklamaları

Kaynak: DHA