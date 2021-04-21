Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu?
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Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Gençlerbirliği
|2
|2
Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın
Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gençlerbirliği İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|65
|33
|4
|Trabzonspor
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|59
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|37
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|37
|-12
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|20
|BB Erzurumspor
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|31
|-23
|21
|Denizlispor
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|26
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK