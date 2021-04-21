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Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu?

Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ
Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği
2 2

Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 16:00

Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray33205865326533
4Trabzonspor34161174132599
5Hatayspor341581157435314
6Alanyaspor341571252375215
7Gaziantep FK331312849395110
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14Yeni Malatyaspor3381312404537-5
15MKE Ankaragücü3310716415337-12
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18Başakşehir FK338916365333-17
19Gençlerbirliği348818346032-26
20BB Erzurumspor3471017355831-23
21Denizlispor336819315826-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
21.04.2021MKE Ankaragücü Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor
21.04.2021Galatasaray Trabzonspor
22.04.2021Alanyaspor Gaziantep FK
22.04.2021Kasımpaşa Başakşehir FK
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