Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu? Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği 2 2 Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 16:00

Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

{home11}

Yedekler

{homeSubstitute}

Teknik Sorumlu

{homeCoach}

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

{away11}

Yedekler

{awaySubstitute}

Teknik Sorumlu

{awayCoach}

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 65 33 4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 59 9 5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 7 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 37 -5 15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 37 -12 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 19 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 20 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 31 -23 21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 26 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları