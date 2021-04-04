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Hes Kablo Kayserispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe ile 03.04.2021 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

Hes Kablo Kayserispor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR GÖZTEPE
Hes Kablo Kayserispor Göztepe
1 1

Hes Kablo Kayserispor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 13:30

Hes Kablo Kayserispor Göztepe Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Mustafa İlker Coşkun(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

33. Sılvıu Lung, 2. Nehuen Marıo Paz, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 73. Karlo Muhar

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

İlhan Parlak,26.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Muğdat Çelik 63.dk

Oyundan Çıkanlar

Muğdat Çelik 72.dk, Joseph Larweh Attamah 84.dk, Zoran Kvrzıc 84.dk

Oyuna Girenler

Emre Demir 72.dk, Kevın Luckassen 84.dk, Ramazan Civelek 84.dk

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 5. Alpaslan Öztürk, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 44. Anderson Esıtı, 8. Soner Aydoğdu, 29. Foussenı Dıabate, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Adıs Jahovıc

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 32. Peter Antonıo Zulj, 77. Murat Paluli, 68. Dzenan Burekovıc, 3. Marko Mıhojevıc, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Adıs Jahovıc,48.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Foussenı Dıabate 69.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 90+1.dk, Adıs Jahovıc 78.dk, Foussenı Dıabate 86.dk, Pape Cherıf Ndıaye 86.dk, Anderson Esıtı 90+1.dk

Oyuna Girenler

Peter Antonıo Zulj 90+1.dk, Zlatko Trıpıc 78.dk, Kubilay Sönmez 86.dk, Brown Aıde Ideye 86.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 90+1.dk

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor30147948294919
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Antalyaspor308157293639-7
12Konyaspor2999113535360
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Yeni Malatyaspor2971111374132-4
15Kayserispor308814233932-16
16Kasımpaşa308715334731-14
17Başakşehir FK307914324830-16
18MKE Ankaragücü298516354929-14
19BB Erzurumspor306915284927-21
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor
Tayfun Altuntaş
Editör
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