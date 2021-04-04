Hes Kablo Kayserispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe ile 03.04.2021 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Hes Kablo Kayserispor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Göztepe
|1
|1
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Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor Göztepe Maçının Hakemleri
Burak Şeker(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Mustafa İlker Coşkun(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
33. Sılvıu Lung, 2. Nehuen Marıo Paz, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 73. Karlo Muhar
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
İlhan Parlak,26.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Muğdat Çelik 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Muğdat Çelik 72.dk, Joseph Larweh Attamah 84.dk, Zoran Kvrzıc 84.dk
Oyuna Girenler
Emre Demir 72.dk, Kevın Luckassen 84.dk, Ramazan Civelek 84.dk
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 5. Alpaslan Öztürk, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 44. Anderson Esıtı, 8. Soner Aydoğdu, 29. Foussenı Dıabate, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Adıs Jahovıc
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 32. Peter Antonıo Zulj, 77. Murat Paluli, 68. Dzenan Burekovıc, 3. Marko Mıhojevıc, 99. Stefano Napoleonı
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
Adıs Jahovıc,48.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Foussenı Dıabate 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Soner Aydoğdu 90+1.dk, Adıs Jahovıc 78.dk, Foussenı Dıabate 86.dk, Pape Cherıf Ndıaye 86.dk, Anderson Esıtı 90+1.dk
Oyuna Girenler
Peter Antonıo Zulj 90+1.dk, Zlatko Trıpıc 78.dk, Kubilay Sönmez 86.dk, Brown Aıde Ideye 86.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 90+1.dk
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|49
|19
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|39
|-7
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|36
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|32
|-4
|15
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|16
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|17
|Başakşehir FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|30
|-16
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|29
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|27
|-21
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor