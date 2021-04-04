Hes Kablo Kayserispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe ile 03.04.2021 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Hes Kablo Kayserispor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu? Hes Kablo Kayserispor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Göztepe 1 1 Hes Kablo Kayserispor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 13:30

Hes Kablo Kayserispor Göztepe Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Mustafa İlker Coşkun(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

33. Sılvıu Lung, 2. Nehuen Marıo Paz, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 73. Karlo Muhar

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

İlhan Parlak,26.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Muğdat Çelik 63.dk

Oyundan Çıkanlar

Muğdat Çelik 72.dk, Joseph Larweh Attamah 84.dk, Zoran Kvrzıc 84.dk

Oyuna Girenler

Emre Demir 72.dk, Kevın Luckassen 84.dk, Ramazan Civelek 84.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 5. Alpaslan Öztürk, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 44. Anderson Esıtı, 8. Soner Aydoğdu, 29. Foussenı Dıabate, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Adıs Jahovıc

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 32. Peter Antonıo Zulj, 77. Murat Paluli, 68. Dzenan Burekovıc, 3. Marko Mıhojevıc, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Adıs Jahovıc,48.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Foussenı Dıabate 69.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 90+1.dk, Adıs Jahovıc 78.dk, Foussenı Dıabate 86.dk, Pape Cherıf Ndıaye 86.dk, Anderson Esıtı 90+1.dk

Oyuna Girenler

Peter Antonıo Zulj 90+1.dk, Zlatko Trıpıc 78.dk, Kubilay Sönmez 86.dk, Brown Aıde Ideye 86.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 90+1.dk

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 49 19 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 39 -7 12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 36 0 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4 15 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 16 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 17 Başakşehir FK 30 7 9 14 32 48 30 -16 18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 29 -14 19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 27 -21 20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 27 -25 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları