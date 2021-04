HES Kablo Kayserispor - Göztepe maçında puanlar paylaşıldı! İlhan Parlak attı, Jahovic karşılık verdi

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından Süper Lig'de 32.haftanın açılış maçında HES Kablo Kayserispor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

HES KABLO KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA YAŞANANLAR

90'Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Hes Kablo Kayserispor: 1 - Göztepe: 1

90'Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Soner Aydoğdu oyundan çıkarken Peter Zulj oyuna giren isim.

90'Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anderson Esiti çıkıyor ve yerine Cristian Titi oyuna giriyor.

90'Göztepe, İrfan Can Eğribayat ile serbest vuruş kullanacak.

90'Kubilay Sönmez, İlhan Parlak tarafından faulle durdurulduğu için Göztepe serbest vuruş kullanacak.

90'Pedro Henrique ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

89'Hes Kablo Kayserispor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Ramazan Civelek geçiyor.88'

Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Atınç Nukan – İlhan Parlak mücadelesinde hakem Burak Şeker, Hes Kablo Kayserispor lehine faul kararı veriyor.

88'Göztepe, İrfan Can Eğribayat ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.



88'Hes Kablo Kayserispor takımında Emre Demir faul yapıyor. Hes Kablo Kayserispor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Kubilay Sönmez.

87'Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cherif Ndiaye çıkıyor ve yerine Brown Ideye oyuna giriyor.

87'Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Fousseni Diabate oyundan çıkarken Kubilay Sönmez oyuna giren isim.

85'Hes Kablo Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Joseph Attamah oyundan çıkarken Kevin Luckassen oyuna giren isim.

85'Hes Kablo Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zoran Kvrzic çıkıyor ve yerine Ramazan Civelek oyuna giriyor.

84'Göztepe takımından Halil Akbunar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

84'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zoran Kvrzic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

84'Hes Kablo Kayserispor, Daniel Avramovski ile köşe vuruşu kullanıyor.

83'Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Zoran Kvrzic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

82'Göztepe, İrfan Can Eğribayat ile serbest vuruş kullanacak.

81'Hakem , Pedro Henrique tarafından ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Göztepe oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.

81'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aaron Lennon ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

79'Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Adis Jahovic çıkıyor ve yerine Zlatko Tripic oyuna giriyor.

75'Ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

73'Hes Kablo Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Muğdat Çelik çıkıyor ve yerine Emre Demir oyuna giriyor.

71'Hes Kablo Kayserispor takımından Aaron Lennon sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor

71'Hes Kablo Kayserispor, Aaron Lennon ile köşe vuruşu kullanıyor.

71'İlhan Parlak, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

71'Hes Kablo Kayserispor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İlhan Parlak.

69'Fousseni Diabate ile Zoran Kvrzic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fousseni Diabate. Ceza sahası sağ çağrazından Hes Kablo Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

69'Göztepe takımında Fousseni Diabate, sarı kart görüyor.

68'Göztepe takımından Berkan Emir sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

68'Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.

68'Göztepe takımından Halil Akbunar sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

68'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

68'Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

67'Göztepe takımından Cherif Ndiaye sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

66'Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

66'Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Avramovski, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

65'Soner Aydoğdu ile Pedro Henrique arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Soner Aydoğdu.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Hes Kablo Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

64'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

64'Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.

64'Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Halil Akbunar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

64'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Alpaslan Öztürk kullanacak.

63'Hes Kablo Kayserispor takımında Muğdat Çelik, sarı kart görüyor.

63'Taç çizgisine yakın bir yerde Fousseni Diabate, Muğdat Çelik tarafından faule maruz kalıyor.

62'Hes Kablo Kayserispor, Doğan Alemdar ile serbest vuruş kullanacak.

62'Doğan Alemdar, penaltı noktası çevresinde Cherif Ndiaye tarafından faule maruz kalıyor.

62'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

62'Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.61'

Göztepe takımından Lamine Gassama sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

61'Göztepe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Alpaslan Öztürk geçiyor.

61'Cherif Ndiaye, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Daniel Avramovski tarafından faule maruz kalıyor.

60'Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Adis Jahovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

59'Hes Kablo Kayserispor takımından Daniel Avramovski sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

58'Hes Kablo Kayserispor, Muğdat Çelik ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

57'Hes Kablo Kayserispor takımından Daniel Avramovski sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

57'Daniel Avramovski ile Hes Kablo Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

57'Hes Kablo Kayserispor takımından İlhan Parlak sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

52'Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Pedro Henrique için ofsayt bayrağı kalkıyor.

52'Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

52'Taç çizgisine yakın bir yerde Zoran Kvrzic, Adis Jahovic tarafından faule maruz kalıyor.

51'Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İrfan Can Eğribayat.

51'Ceza sahası içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında Muğdat Çelik faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Soner Aydoğdu.

50'Hes Kablo Kayserispor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Demirok geçiyor.

50'Daniel Avramovski, orta yuvarlağa yakın bir noktada Adis Jahovic tarafından faule maruz kalıyor.

49'Ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

48'Golün asistini yapan isim Soner Aydoğdu.

48'GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Göztepe, Adis Jahovic ile aradığı golü buldu.

47'Hes Kablo Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Daniel Avramovski tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Göztepe takımından Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'Göztepe takımından Lamine Gassama Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

MAÇIN İLK YARISI

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'Bu dakikada Hes Kablo Kayserispor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Pedro Henrique tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

45'Hes Kablo Kayserispor, Daniel Avramovski ile köşe vuruşu kullanıyor.

45'Ceza sahası içinde topla buluşan Aaron Lennon, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

45'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Avramovski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'Daniel Avramovski ile Hes Kablo Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

45'Ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

44' Ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

42'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Soner Aydoğdu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

41'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

38'Pedro Henrique, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

37'Aziz Behich ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

37'Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

36'Soner Aydoğdu ile Zoran Kvrzic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Soner Aydoğdu. Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Hes Kablo Kayserispor takımıoyuna başlayacak.

33'Ceza sahasına girmeden Halil Akbunar tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

33'Göztepe takımından Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

32'Göztepe takımından Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30'Ceza sahasında Pedro Henrique topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

30' Ceza sahasında Pedro Henrique topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

30' Hes Kablo Kayserispor takımından Zoran Kvrzic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

28' Göztepe takımından Berkan Emir Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

28' Göztepe, Berkan Emir ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

28' Hes Kablo Kayserispor takımında Uğur Demirok faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Adis Jahovic.

26' Golün asistini yapan isim Aaron Lennon.

26' GOL! İlhan Parlak Hes Kablo Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

25' Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Alpaslan Öztürk için ofsayt bayrağı kalkıyor.

25' Göztepe takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

24' Adis Jahovic, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Dimitrios Kolovetsios tarafından faule maruz kalıyor.

22' Halil Akbunar, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

20' Hes Kablo Kayserispor takımından Muğdat Çelik ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15: Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Hes Kablo Kayserispor adına Uğur Demirok kullanacak.

15: Daniel Avramovski, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Adis Jahovic tarafından faule maruz kalıyor.

14: Pedro Henrique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

13: Hes Kablo Kayserispor takımından Muğdat Çelik sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12: Hes Kablo Kayserispor, Joseph Attamah ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

12: Adis Jahovic ile Uğur Demirok arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Adis Jahovic. Yarı alanın ortalarından Hes Kablo Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

11: Hes Kablo Kayserispor, Aziz Behich ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

11: Orta saha çizgisine yakın bir noktada İlhan Parlak, Alpaslan Öztürk tarafından faule maruz kalıyor.

10: Hes Kablo Kayserispor takımından Zoran Kvrzic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10: Daniel Avramovski ile Hes Kablo Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

10: Pedro Henrique, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

8: Hes Kablo Kayserispor adına şanssız an Pedro Henrique tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

8: Hes Kablo Kayserispor takımından Zoran Kvrzic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8' :Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Berkan Emir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' : İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Aziz Behich, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Daniel Avramovski, Aaron Lennon, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Joseph Attamah, ilhan Parlak.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Lamine Gassama, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Anderson Esiti, Fousseni Diabate, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Adis Jahovic.