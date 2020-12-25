Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 14. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 24.12.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|İttifak Holding Konyaspor
|1
|2
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Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Serkan Çimen(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Mert Güzenge(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo
Yedekler
16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 77. Denıs Alıbec, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya, 86. İzzet Karaboğa
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 14. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|27
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|4
|Gaziantep FK
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|24
|9
|5
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|6
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|20
|3
|9
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|10
|Konyaspor
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|18
|4
|11
|Göztepe
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|18
|3
|12
|Kasımpaşa
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|18
|-5
|13
|Sivasspor
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|17
|0
|14
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|15
|Başakşehir FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|15
|-3
|16
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|17
|Denizlispor
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|12
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|12
|-10
|19
|Kayserispor
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|10
|-9
|20
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|21
|BB Erzurumspor
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|9
|-15
Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları
|22.12.2020
|Galatasaray
|3-1
|Göztepe
|22.12.2020
|Hatayspor
|0-1
|Trabzonspor
|23.12.2020
|Kasımpaşa
|0-4
|Gaziantep FK
|23.12.2020
|Fenerbahçe
|4-1
|Başakşehir FK
|23.12.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Denizlispor
|23.12.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|24.12.2020
|Çaykur Rizespor
|1-0
|Antalyaspor
|24.12.2020
|Sivasspor
|3-1
|Gençlerbirliği
|24.12.2020
|MKE Ankaragücü
|0-0
|Beşiktaş
|24.12.2020
|Kayserispor
|1-2
|Konyaspor