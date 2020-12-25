Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 24.12.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor İttifak Holding Konyaspor 1 2 Hes Kablo Kayserispor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.12.2020 16:00

Hes Kablo Kayserispor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Çimen(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Mert Güzenge(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 77. Denıs Alıbec, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya, 86. İzzet Karaboğa

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 4 Gaziantep FK 13 6 6 1 24 15 24 9 5 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 20 3 9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 10 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 11 Göztepe 14 4 6 4 20 17 18 3 12 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 18 -5 13 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 14 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 15 Başakşehir FK 13 4 3 6 19 22 15 -3 16 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 17 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 12 -9 18 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 19 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9 20 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 9 -15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları