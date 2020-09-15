Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu - 13.09.2020 17:00

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Kasımpaşa ile 13.09.2020 17:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Kasımpaşa 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 17:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ekrem Kan(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 5. Oğuzhan Çapar, 8. Hasan Hüseyin Acar, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 19. Ömer Uzun, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 32. Karahan Yasir Subaşı, 86. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 88. Gustavo Campanharo, 92. Marıo Sıtum

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 14. Emre Demir, 28. Mehmet Eray Özbek, 30. Adem Doğan, 37. Ahmet Zekeriyya Kartal, 40. Muhammed Eren Arıkan

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

Zoran Kvrzıc,2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Çapar 11.dk, Sarı Kart Sılvıu Lung 84.dk, Sarı Kart Gustavo Campanharo 59.dk

Oyundan Çıkanlar

Hasan Hüseyin Acar 85.dk, Ömer Uzun 90+3.dk

Oyuna Girenler

Emre Demir 85.dk, Adem Doğan 90+3.dk

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 8. Davıd Pavelka, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 15. Bı Goua Gerard Gohou, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 35. Aytaç Kara

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 67. Mehmet Enes Sarı, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 5. Tarkan Serbest, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 20. Alan Lıma Carıus, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Alan Lıma Carıus 78.dk, Sarı Kart Julıan Marc Jeanvıer 49.dk

Oyundan Çıkanlar

Davıd Pavelka 75.dk, Mickael Sylvain Tırpan 28.dk, Kevın Varga 46.dk

Oyuna Girenler

Alan Lıma Carıus 75.dk, Tarkan Serbest 28.dk, Anıl Koç 46.dk

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Göztepe 1 1 0 0 5 1 3 4 2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 10 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 1 11 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 13 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 16 Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 0 -2 18 Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 2 0 -2 19 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2 20 Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 0 3 0 -3 21 Denizlispor 1 0 0 1 1 5 0 -4

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları