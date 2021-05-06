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Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunulmuştur

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden 3 Mayıs Pazartesi günü Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor maçına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunulmuştur

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 3 Mayıs Pazartesi günü Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor maçına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada 3 Mayıs Pazartesi günü Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasına usulsüz seyirci alınması sebebiyle ve söz konusu kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"03.05.2021 tarihinde Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak; usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunulmuştur

Berkem Temizel
Gece Editörü
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