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Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Medipol Başakşehir ile 19.01.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?

Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Hes Kablo Kayserispor Medipol Başakşehir
2 0

Hes Kablo Kayserispor Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.01.2021 16:00

Hes Kablo Kayserispor Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Serkan Tokat(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Adem Cinek(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 14. Emre Demir, 15. Uğur Demirok, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

Denıs Alıbec,42.dk (f), Denıs Alıbec,78.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Crıstıan-ıonut Sapunaru 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 90.dk, Gustavo Campanharo 90.dk, Aaron Justın Lennon 68.dk, Danıel Avramovskı 90.dk, Denıs Alıbec 79.dk

Oyuna Girenler

Nurettin Korkmaz 90.dk, Yaw Ackah 90.dk, İlhan Parlak 68.dk, Uğur Demirok 90.dk, Aka Wılfrıde Julıen Kanga 79.dk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 8. Danijel Aleksic, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 46.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 46.dk, Danijel Aleksic 72.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 80.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 46.dk

Oyuna Girenler

Berkay Özcan 46.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 46.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 72.dk, Ravil Tagir 80.dk, Uğur Uçar 46.dk

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe18122438223816
3Galatasaray19113540173623
4Gaziantep FK1997333233410
5Hatayspor199462824314
6Alanyaspor1893629163013
7Trabzonspor198652322301
8Fatih Karagümrük187653024276
9Yeni Malatyaspor197662725272
10Göztepe196762822256
11Antalyaspor19676202625-6
12Çaykur Rizespor19667263424-8
13Sivasspor18585202223-2
14Başakşehir FK19658253123-6
15Konyaspor196492727220
16Kasımpaşa18648212922-8
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği195410193819-19
19BB Erzurumspor194411183416-16
20MKE Ankaragücü184311213015-9
21Denizlispor193511183614-18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları

19.01.2021Kayserispor2-0Başakşehir FK
19.01.2021Trabzonspor3-1Konyaspor
19.01.2021Göztepe4-0Gençlerbirliği
20.01.2021Galatasaray6-1Denizlispor
20.01.2021Çaykur Rizespor3-0Gaziantep FK
20.01.2021Hatayspor1-2Yeni Malatyaspor
21.01.2021BB Erzurumspor Alanyaspor
21.01.2021MKE Ankaragücü Kasımpaşa
21.01.2021Sivasspor Fenerbahçe
21.01.2021Fatih Karagümrük Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü
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