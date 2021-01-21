Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 20. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Medipol Başakşehir ile 19.01.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?
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Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Medipol Başakşehir
|2
|0
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Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Serkan Tokat(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Adem Cinek(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 14. Emre Demir, 15. Uğur Demirok, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Dan Vasıle Petrescu
Goller
Denıs Alıbec,42.dk (f), Denıs Alıbec,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Crıstıan-ıonut Sapunaru 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 90.dk, Gustavo Campanharo 90.dk, Aaron Justın Lennon 68.dk, Danıel Avramovskı 90.dk, Denıs Alıbec 79.dk
Oyuna Girenler
Nurettin Korkmaz 90.dk, Yaw Ackah 90.dk, İlhan Parlak 68.dk, Uğur Demirok 90.dk, Aka Wılfrıde Julıen Kanga 79.dk
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 8. Danijel Aleksic, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues
Yedekler
1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Mahmut Tekdemir 46.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 46.dk, Danijel Aleksic 72.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 80.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 46.dk
Oyuna Girenler
Berkay Özcan 46.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 46.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 72.dk, Ravil Tagir 80.dk, Uğur Uçar 46.dk
Süper Lig 20. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|30
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|24
|-8
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|14
|Başakşehir FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|23
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|19
|-19
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|16
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları
|19.01.2021
|Kayserispor
|2-0
|Başakşehir FK
|19.01.2021
|Trabzonspor
|3-1
|Konyaspor
|19.01.2021
|Göztepe
|4-0
|Gençlerbirliği
|20.01.2021
|Galatasaray
|6-1
|Denizlispor
|20.01.2021
|Çaykur Rizespor
|3-0
|Gaziantep FK
|20.01.2021
|Hatayspor
|1-2
|Yeni Malatyaspor
|21.01.2021
|BB Erzurumspor
|Alanyaspor
|21.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Kasımpaşa
|21.01.2021
|Sivasspor
|Fenerbahçe
|21.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Beşiktaş