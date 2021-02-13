Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Mke Ankaragücü ile 13.02.2021 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu? Hes Kablo Kayserispor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Mke Ankaragücü 0 0 Hes Kablo Kayserispor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 13:30

Hes Kablo Kayserispor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 44. Besard Sabovıc, 99. Anton Maglıca

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 70. Stylıanos Kıtsıou, 89. Atila Turan, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 77. Emre Güral, 28. Joseph Paıntsıl, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 27. Alıou Badjı, 16. Ali Kaan Güneren, 13. Ante Kulusıc, 35. Danıel Lukasık, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 88. Endrı Çekıçı, 4. Erdi Dikmen, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 10. Orkan Çınar

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Trabzonspor 23 12 6 5 30 24 42 6 5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Gaziantep FK 23 10 8 5 37 28 38 9 8 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 26 2 13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 26 -12 15 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 25 -11 16 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 25 -13 17 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 18 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 19 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları