Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Mke Ankaragücü ile 13.02.2021 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?
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Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Mke Ankaragücü
|0
|0
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Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
1. İsmail Çipe, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 44. Besard Sabovıc, 99. Anton Maglıca
Teknik Sorumlu
Dan Vasıle Petrescu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 70. Stylıanos Kıtsıou, 89. Atila Turan, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 77. Emre Güral, 28. Joseph Paıntsıl, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven
Yedekler
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 27. Alıou Badjı, 16. Ali Kaan Güneren, 13. Ante Kulusıc, 35. Danıel Lukasık, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 88. Endrı Çekıçı, 4. Erdi Dikmen, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 10. Orkan Çınar
Teknik Sorumlu
Hikmet Karaman
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 25. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|4
|Trabzonspor
|23
|12
|6
|5
|30
|24
|42
|6
|5
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Gaziantep FK
|23
|10
|8
|5
|37
|28
|38
|9
|8
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|26
|2
|13
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|26
|-12
|15
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|25
|-11
|16
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|25
|-13
|17
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|18
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|19
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları
|12.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-2
|BB Erzurumspor
|13.02.2021
|Kayserispor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|13.02.2021
|Fatih Karagümrük
|Fenerbahçe
|13.02.2021
|Trabzonspor
|Gaziantep FK
|14.02.2021
|Hatayspor
|Alanyaspor
|14.02.2021
|Konyaspor
|Denizlispor
|14.02.2021
|Galatasaray
|Kasımpaşa
|14.02.2021
|Göztepe
|Başakşehir FK
|15.02.2021
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|15.02.2021
|Antalyaspor
|Yeni Malatyaspor