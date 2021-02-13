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Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Mke Ankaragücü ile 13.02.2021 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?

Hes Kablo Kayserispor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR MKE ANKARAGÜCÜ
Hes Kablo Kayserispor Mke Ankaragücü
0 0

Hes Kablo Kayserispor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 13:30

Hes Kablo Kayserispor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 44. Besard Sabovıc, 99. Anton Maglıca

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 70. Stylıanos Kıtsıou, 89. Atila Turan, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 77. Emre Güral, 28. Joseph Paıntsıl, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 27. Alıou Badjı, 16. Ali Kaan Güneren, 13. Ante Kulusıc, 35. Danıel Lukasık, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 88. Endrı Çekıçı, 4. Erdi Dikmen, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 10. Orkan Çınar

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Trabzonspor2312653024426
5Alanyaspor23125640234117
6Hatayspor23115739293810
7Gaziantep FK2310853728389
8Fatih Karagümrük2310763629377
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor23788293029-1
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe236893230262
13Kasımpaşa237511253626-11
14Çaykur Rizespor246810294126-12
15Kayserispor246711172825-11
16BB Erzurumspor246711233625-13
17Konyaspor226610272824-1
18Başakşehir FK236611274124-14
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü235414263919-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları

12.02.2021Çaykur Rizespor0-2BB Erzurumspor
13.02.2021Kayserispor0-0MKE Ankaragücü
13.02.2021Fatih Karagümrük Fenerbahçe
13.02.2021Trabzonspor Gaziantep FK
14.02.2021Hatayspor Alanyaspor
14.02.2021Konyaspor Denizlispor
14.02.2021Galatasaray Kasımpaşa
14.02.2021Göztepe Başakşehir FK
15.02.2021Gençlerbirliği Beşiktaş
15.02.2021Antalyaspor Yeni Malatyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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