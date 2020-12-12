Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor | Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile karşılaştı. Heyecanın dorukta olduğu maçın özeti ve skoru hakkında bilgi edinmek isteyenler için biz de haberimizde bu detaylara yer verdik.
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Trabzonspor ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
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Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Trabzonspor
|0
|0
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Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor Maçının Hakemleri
Burak Şeker(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Bahattin Duran(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon
Yedekler
12. Abdulkadir Taşdan, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 8. Hasan Hüseyin Acar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 26. İlhan Depe, 48. Barış Emirhan Doğan, 77. Denıs Alıbec, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 45. Bilal Başacıkoğlu, 61. Abdulkadir Parmak, 17. Foussenı Dıabate, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 99. Serkan Asan, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 38. Ahmet Canbaz, 79. Benık Tunanı Afobe, 4. Hüseyin Türkmen
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Süper Lig 12. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|11
|7
|2
|2
|20
|6
|23
|14
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|23
|9
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|18
|6
|6
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|7
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|18
|0
|8
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|17
|5
|9
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|10
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|11
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|12
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|15
|-2
|13
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|14
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|15
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|16
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|17
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|18
|BB Erzurumspor
|11
|2
|3
|6
|11
|20
|9
|-9
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|2
|-9
Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları
|11.12.2020
|Kasımpaşa
|3-2
|Denizlispor
|12.12.2020
|MKE Ankaragücü
|Konyaspor
|12.12.2020
|Kayserispor
|0-0
|Trabzonspor
|12.12.2020
|Hatayspor
|3-1
|Fatih Karagümrük
|12.12.2020
|Fenerbahçe
|Yeni Malatyaspor
|12.12.2020
|Çaykur Rizespor
|3-2
|Göztepe
|13.12.2020
|Alanyaspor
|Beşiktaş
|13.12.2020
|Başakşehir FK
|Gaziantep FK
|13.12.2020
|BB Erzurumspor
|Gençlerbirliği
|14.12.2020
|Sivasspor
|Antalyaspor