Bakan Soylu vekillerin eleştirilerini yanıtladı: Devlet, HDP mitingini korumak için gerekli tedbiri aldı!12 Aralık Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu|Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı bugün kaç oldu?İbo Show 5. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV canlı izleMecliste gerginlik: AK Partili ve HDPli vekiller birbirine girdi!CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Barış Bektaş neden disipline sevk edildi?CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturma: Barış Bektaş disipline sevk edildiHes Kablo Kayserispor, Trabzonspor | Maç özeti ve SonucuÇaykur Rizespor, Göztepe | Maç özeti ve SonucuAydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor Maç özeti ve SonucuProf. Dr. Şahin'den tek doz aşı açıklaması: Pfizer ile görüşeceğiz!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor | Maç özeti ve Sonucu

Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile karşılaştı. Heyecanın dorukta olduğu maçın özeti ve skoru hakkında bilgi edinmek isteyenler için biz de haberimizde bu detaylara yer verdik.

Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Trabzonspor ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR TRABZONSPOR
Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor
0 0

Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 16:00

Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Bahattin Duran(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon

Yedekler

12. Abdulkadir Taşdan, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 8. Hasan Hüseyin Acar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 26. İlhan Depe, 48. Barış Emirhan Doğan, 77. Denıs Alıbec, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 45. Bilal Başacıkoğlu, 61. Abdulkadir Parmak, 17. Foussenı Dıabate, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 99. Serkan Asan, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 38. Ahmet Canbaz, 79. Benık Tunanı Afobe, 4. Hüseyin Türkmen

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor117222062314
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe117222213239
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe124621913186
6Kasımpaşa125341615181
7Hatayspor105321313180
8Fatih Karagümrük124532015175
9Konyaspor10433127155
10Gaziantep FK103611513152
11Başakşehir FK114341716151
12Çaykur Rizespor11434161815-2
13Trabzonspor12354131614-3
14Yeni Malatyaspor10343111313-2
15Antalyaspor11344121613-4
16Sivasspor1024491210-3
17Kayserispor1124561210-6
18BB Erzurumspor1123611209-9
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü90277162-9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları

11.12.2020Kasımpaşa3-2Denizlispor
12.12.2020MKE Ankaragücü Konyaspor
12.12.2020Kayserispor0-0Trabzonspor
12.12.2020Hatayspor3-1Fatih Karagümrük
12.12.2020Fenerbahçe Yeni Malatyaspor
12.12.2020Çaykur Rizespor3-2Göztepe
13.12.2020Alanyaspor Beşiktaş
13.12.2020Başakşehir FK Gaziantep FK
13.12.2020BB Erzurumspor Gençlerbirliği
14.12.2020Sivasspor Antalyaspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT