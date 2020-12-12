Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Trabzonspor ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor 0 0 Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 16:00

Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Bahattin Duran(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon

Yedekler

12. Abdulkadir Taşdan, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 8. Hasan Hüseyin Acar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 26. İlhan Depe, 48. Barış Emirhan Doğan, 77. Denıs Alıbec, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 45. Bilal Başacıkoğlu, 61. Abdulkadir Parmak, 17. Foussenı Dıabate, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 99. Serkan Asan, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 38. Ahmet Canbaz, 79. Benık Tunanı Afobe, 4. Hüseyin Türkmen

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 11 7 2 2 20 6 23 14 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 23 9 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 18 6 6 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 7 Hatayspor 10 5 3 2 13 13 18 0 8 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 17 5 9 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 10 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 11 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 12 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 15 -2 13 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 14 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 15 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 10 -3 17 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 18 BB Erzurumspor 11 2 3 6 11 20 9 -9 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11 21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 2 -9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları