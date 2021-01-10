Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor ile 09.01.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Yeni Malatyaspor 1 0 Hes Kablo Kayserispor Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 16:00

Hes Kablo Kayserispor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Yakup Özhan(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 26. İlhan Depe

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Denıs Alıbec 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

İlhan Parlak 66.dk, Gustavo Campanharo 81.dk, Aaron Justın Lennon 81.dk, Danıel Avramovskı 78.dk, Yaw Ackah 46.dk

Oyuna Girenler

Nurettin Korkmaz 66.dk, Emre Demir 81.dk, Muğdat Çelik 81.dk, Manuel Henrıque Tavares Fernandes 78.dk, Joseph Larweh Attamah 46.dk

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 92. Bülent Cevahir, 20. Ahmed Ildız, 6. Afrıyıe Acquah, 21. Moryke Fofana, 99. Adem Büyük, 19. Benjamın Tetteh, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 9. Umut Bulut, 61. Zeki Yavru, 24. Olcay Şahan, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 11. Jody Lukoki, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 39. Erkan Kaş

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Semih Kaya,10.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Semih Kaya 8.dk, Sarı Kart Mustafa Eskihellaç 59.dk, Sarı Kart Issam Chebake 49.dk, Sarı Kart Teenage Lınganı Hadebe 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Kaya 46.dk, Kubilay Kanatsızkuş 72.dk, Moryke Fofana 46.dk, Afrıyıe Acquah 46.dk, Benjamın Tetteh 35.dk

Oyuna Girenler

Teenage Lınganı Hadebe 46.dk, Jody Lukoki 72.dk, Mustafa Eskihellaç 46.dk, Youssuf Ndayıshımıye 46.dk, Umut Bulut 35.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 9 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 10 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 11 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 12 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 13 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 14 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 20 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları