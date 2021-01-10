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Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor ile 09.01.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR YENİ MALATYASPOR
Hes Kablo Kayserispor Yeni Malatyaspor
1 0

Hes Kablo Kayserispor Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 16:00

Hes Kablo Kayserispor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Yakup Özhan(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 26. İlhan Depe

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Denıs Alıbec 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

İlhan Parlak 66.dk, Gustavo Campanharo 81.dk, Aaron Justın Lennon 81.dk, Danıel Avramovskı 78.dk, Yaw Ackah 46.dk

Oyuna Girenler

Nurettin Korkmaz 66.dk, Emre Demir 81.dk, Muğdat Çelik 81.dk, Manuel Henrıque Tavares Fernandes 78.dk, Joseph Larweh Attamah 46.dk

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 92. Bülent Cevahir, 20. Ahmed Ildız, 6. Afrıyıe Acquah, 21. Moryke Fofana, 99. Adem Büyük, 19. Benjamın Tetteh, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 9. Umut Bulut, 61. Zeki Yavru, 24. Olcay Şahan, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 11. Jody Lukoki, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 39. Erkan Kaş

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Semih Kaya,10.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Semih Kaya 8.dk, Sarı Kart Mustafa Eskihellaç 59.dk, Sarı Kart Issam Chebake 49.dk, Sarı Kart Teenage Lınganı Hadebe 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Kaya 46.dk, Kubilay Kanatsızkuş 72.dk, Moryke Fofana 46.dk, Afrıyıe Acquah 46.dk, Benjamın Tetteh 35.dk

Oyuna Girenler

Teenage Lınganı Hadebe 46.dk, Jody Lukoki 72.dk, Mustafa Eskihellaç 46.dk, Youssuf Ndayıshımıye 46.dk, Umut Bulut 35.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Galatasaray17103434143320
3Fenerbahçe16102432213211
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1793528143014
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Antalyaspor18666192524-6
9Konyaspor166462319224
10Sivasspor17575192122-2
11Fatih Karagümrük165652522213
12Yeni Malatyaspor17566212321-2
13Çaykur Rizespor16556212920-8
14Göztepe174762120191
15Başakşehir FK16547222719-5
16Kasımpaşa16547182619-8
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü16439192515-6
20Denizlispor16349162713-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.2021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.2021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.2021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.2021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.2021Fatih Karagümrük Konyaspor
10.01.2021Çaykur Rizespor Denizlispor
10.01.2021Hatayspor Beşiktaş
10.01.2021MKE Ankaragücü Başakşehir FK
11.01.2021BB Erzurumspor Fenerbahçe
11.01.2021Alanyaspor Kasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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