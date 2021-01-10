Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor ile 09.01.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Yeni Malatyaspor
|1
|0
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Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Yakup Özhan(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 26. İlhan Depe
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Denıs Alıbec 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
İlhan Parlak 66.dk, Gustavo Campanharo 81.dk, Aaron Justın Lennon 81.dk, Danıel Avramovskı 78.dk, Yaw Ackah 46.dk
Oyuna Girenler
Nurettin Korkmaz 66.dk, Emre Demir 81.dk, Muğdat Çelik 81.dk, Manuel Henrıque Tavares Fernandes 78.dk, Joseph Larweh Attamah 46.dk
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 92. Bülent Cevahir, 20. Ahmed Ildız, 6. Afrıyıe Acquah, 21. Moryke Fofana, 99. Adem Büyük, 19. Benjamın Tetteh, 90. Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 9. Umut Bulut, 61. Zeki Yavru, 24. Olcay Şahan, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 11. Jody Lukoki, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 39. Erkan Kaş
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Semih Kaya,10.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Semih Kaya 8.dk, Sarı Kart Mustafa Eskihellaç 59.dk, Sarı Kart Issam Chebake 49.dk, Sarı Kart Teenage Lınganı Hadebe 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Kaya 46.dk, Kubilay Kanatsızkuş 72.dk, Moryke Fofana 46.dk, Afrıyıe Acquah 46.dk, Benjamın Tetteh 35.dk
Oyuna Girenler
Teenage Lınganı Hadebe 46.dk, Jody Lukoki 72.dk, Mustafa Eskihellaç 46.dk, Youssuf Ndayıshımıye 46.dk, Umut Bulut 35.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|9
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|10
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|11
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|12
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|13
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|14
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|20
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.2021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.2021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.2021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.2021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Konyaspor
|10.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Denizlispor
|10.01.2021
|Hatayspor
|Beşiktaş
|10.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Başakşehir FK
|11.01.2021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.2021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa