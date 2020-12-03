HES kodu alma SMS! HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, hangi durumlarda kullanılır?

Soğuk kış aylarının gelmesiyle koronavirüs vakaları 3 katına çıktı. Vakalarda artış yaşanması nedeniyle bir çok tedbir hayata geçirildi. Bu tedbirlerden biriside AVM’lerde HES kodunun zorunlu olması oldu. AVMlere girecek olan vatandaşlar HES Kodu nasıl alınır? E devlet üzerinden, SMS ile ve Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden HES kodu alma nasıl olur? İşte detaylar.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Yaşam kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve şahıslarla, Covid-19 hastalığı yönünden rastgele bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenilir şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları program üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod yalnızca toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek vakit zamanınce bulaş tehlikesini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da ilişkili olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Beraber seyahat ettiğiniz başka bireylerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması durumunda sizi bilgilendirebilmemiz amacıyla kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının bütün idaresi sizdedir. HES kodlarınızı dilediğiniz vakit kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES Kodunu Nasıl Alırım?

HES kodu üç teknik ile alınır, HES kodunuzu; *Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

*2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile; * HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım zamanı (gün adedi olarak) aratarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı ya da TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan şahıslar; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum senesi ve paylaşım zamanı (gün adedi olarak) aratarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik ya da Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan şahıslar amacıyla Pasaport verileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum senesi, Soyadı aratarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet üzerinden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız amacıyla HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız amacıyla HES kodunu Yaşam Eve Sığar programı, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.

Karantina altına olan şahıslar amacıyla izolasyon bitiş tarihini Yaşam Eve Sığar programı üzerinden ya da KALANSURE "HESKODU" aratarak 2023'e SMS göndererek takip edebilirsiniz.



Nasıl Kullanırım?

Oluşturulan HES kodu alakalı firma, kurum ya da şahsa iletilir ve bireyin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da şahıslarla direkt olarak ya da mobil program üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da şahıslar paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 yönünden rastgele bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını program üzerinden sorgulayıp bireylerin risk hallerinı görebilirsiniz.

HES Kodu Ne İşe Yarar?

Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile bireyin sıhhat halini sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz.

Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan evvelce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden bütün yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli bireylerin seyahati engellenecektir. Böylece sıhhat halinizu koruyabileceksiniz.

Hem de seyahat esnasında rastgele bir risk taşımayan fakat risk halleri sonradan meydana gelen şahıslarla de 14 gün içersinde beraber seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sıhhat ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

Güvenli mi?

Ürettiğiniz HES kodlarının bütün idaresi sizdedir. HES kodlarınızı dilediğiniz vakit kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun denetimi ve idaresi tamamiyle sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişikliğe uğramayan bir numara yerine kimse doğrulusunda bilinmeyen, her paylaşımınıza özel değişik kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza vakit sınırları koyabilir, böylelikle unutsanız bile paylaşımları denetim altına alabilirsiniz. Hem de HES kodu yardımıyla kimlik numarası gibi şahsi bir veriyi başkasıyla paylaşmak mecburiyetinde kalmayacaksınız.

