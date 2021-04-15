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HES kodu durumlarının "riskli" olduğu tespit edilen baba ve kıza ceza kesildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen korona virüs denetimde, HES kodu durumlarının "riskli" olduğu tespit edilen baba ve kızına 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantina yurduna yerleştirildi.

HES kodu durumlarının "riskli" olduğu tespit edilen baba ve kıza ceza kesildi

Bu  kadarına pes Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'de gerçekleştirilen korona virüs denetimde, HES kodu durumlarının "riskli" olduğu tespit edilen baba ve kızına 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantina yurduna yerleştirildi.

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Hesk kodları riskli çıktı

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "kırmızı" renk ile "çok yüksek riskli" iller arasında yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka sayılarının artışının önüne geçmek için denetimler sıklaştırıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta gerçekleştirilen denetimde, şehirler arası otobüslerde ve özel araçlarla seyahat eden kişilerin "HES kodu" ile "seyahat izin belgesi" sorgulaması yapıldı. Ekipler, yolcular ve sürücülere maskesiz seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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Bölge trafik kontrol noktasında denetimler yapıldı

Bölge trafik kontrol noktasında durdurulan bir otomobil sürücüsü B.K. (39) ile kızı A.K.'nin (21) HES kodu sorgulamasında riskli grubunda olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Ekiplere durumunu anlatan A.K., astım hastası kızının ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve kendisinin de otomobiliyle kızını hastaneden almak için dışarı çıktığını iddia etti. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira para cezası yazılan baba ve kızı, karantina yurduna yerleştirildi.

KAYNAK : İHLAS HABER AJANSI

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