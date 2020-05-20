HES kodu sayesinde uçuşlardan önce yolcuların koronavirüse yönelik risk durumları belli olacak. Peki HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında tekrar toplandı.

Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Corona virüs ile mücadelemiz yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi. Artık evlerimizin bu savaşı hiç risk almadan atlatabileceğimiz yer olduğunu biliyoruz. Ve salgın kapsamında vaka sayısının binin altına düşmesi işaret fişeği niteliğinde olacaktır. Mücadelinin ne kadar daha süreceğini bilmediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Bahar havasını yaşayamadığınız bugünlerde müjde yüklü konuşmak isterdim ancak gerçekçi değil.

BAYRAM ÇOK ÖNEMLİ

Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bu bayramı eskisi gibi kutlarsak salgının tekrar tırmanışa geçmesini izleyebiliriz. Bayramda tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür oluruz. Bayram sonraki günler daha özgür olacak. Evlerimiz güvence altında olmaya devam edecek ancak daha özgür olacağız. Bu hayat tarzına ''Kontrollü sosyal hayat'' diyoruz.

İŞYERLERİ İÇİN KURALLAR REHBERİ

Riskli hareketlilik olduğu yerlere test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. 20 Mayıs'tan sonra işyerlerinde kuralları gösteren afişlerle karşılaşacaksınız. Normalleşme sürecinde açılabilecek işyerleri hakkında rehber de hazırlamaktayız.

HES KODU İLE YOLCULUK

HES kodunu almak için kısa mesaj atmanız yeterli olacak. Bu kod sayesinde seyahatlerde üst düzey güvenlik hedefleniyor. Eğer riskli bir durum varsa onay verilmeyecek. Her yolculuk için farklı bir HES kodu gönderilecek. Gelecek günlerde daha da yaygınlaşmasıyla vatandaşın içi rahat edecek. Ulaşım için ise risk taşımadığını gösteren belgeler talep edilecek.

Hes kodu nedir?

Uygulamaya gelen özellik sayesinde iç hat uçuşları için yolcuların kabulünde “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü büyük güven verecek. Böylelikle 24 saat kala o uçuştaki yolcular için risk durumları HES kodu ile sorgulanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre uçak yolculukları normalleşme sürecinde başlayacak. Burada da ilk şart, yolcunun seyahat için elverişli bir sağlığa sahip olması. İşte Hayat Eve Sığar yani HES kodu bize bunu sağlayacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecek. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.