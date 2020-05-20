Hes kodu nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yeni düzenlemeye göre "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu ile İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak.

HES KODU NEDİR?

"Hayat Eve Sığar" (HES) Kişiye özel üretilecek bir koddur. Yolcu tüm bilgileri eksiksiz ve doğru doldurduğu sürede İç hatlarda uçuşa 24 saat kala risk durumlarının olup olmadığı HES kodu üzerinden sorgulanacak. Bu uygulama 18 mayıs tarihinde zorunlu hale getirildi.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi. Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

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HES Kodu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Neler?

Tamamı yurt içi olan uçuşlar için HES kodu zorunludur.

Eğer ilk uçuşa 25 saatten az kalmış ise HES kodu üzerinden yolcunun sağlık durumu kontrol edilecektir.

HES kodu bebek yolcular için zorunlu değildir.

Kıbrıs (Ercan Havalimanı) uçuşlarında HES kodu zorunlu değildir.

Havalimanlarında Ne Tedbirler Alınacak?

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen kurallara göre, terminal binası içine maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak. Yolcu yakınları terminale giriş yapamayacak. Uçağa sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek. Alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 ml. altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek.