HES kodu sorgulamasında temaslı çıktı: Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı
Sivas'ta karantinada olması gerekirken bankada yakalanan temaslı hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal etmesi sebebiyle adli işlem başlatılacağı belirtildi.
Y.A. (57), sabah saatlerinde kent merkezindeki iş yerinin karşısındaki bir bankanın Sivas şubesine gitti.
Burada yapılan HES kodu sorgulamasında Y.A'nın Kovid-19 temaslısı olduğu ortaya çıkınca polise bilgi verildi.
Polis ekipleri, Y.A. hakkında karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.
Y.A. hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI