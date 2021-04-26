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  3. HES kodu sorgulamasında temaslı çıktı: Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı

HES kodu sorgulamasında temaslı çıktı: Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı

Sivas'ta karantinada olması gerekirken bankada yakalanan temaslı hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal etmesi sebebiyle adli işlem başlatılacağı belirtildi.

HES kodu sorgulamasında temaslı çıktı: Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı

Y.A. (57), sabah saatlerinde kent merkezindeki iş yerinin karşısındaki bir bankanın Sivas şubesine gitti.

Burada yapılan HES kodu sorgulamasında Y.A'nın Kovid-19 temaslısı olduğu ortaya çıkınca polise bilgi verildi.

Polis ekipleri, Y.A. hakkında karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.

Y.A. hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

HES kodu sorgulamasında temaslı çıktı: Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı

HES kodu sorgulamasında temaslı çıktı: Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı

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