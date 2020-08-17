Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda başvuru için HES kodu zorunluluğu getirdiklerini duyurmuştu. Aygün, ''Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.'' dedi. Peki HES kodu YDS için geçerli mi? YDS için HES kodu alınacak mı?

HES KODU YDS İÇİN GEÇERLİ Mİ?

21 Eylül'de gerçekleştirilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) için HES kodu kullanılmayacaktır. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada HES kodlarının 27 Eylül tarihinde yapılacak YDS için istenmeyeceği bundan sonraki sınavlarda isteneceği açıklandı.

YDS İÇİN HES KODU ALINACAK MI?

ÖSYM Başkanı Aygün, ''Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce http://ais.osym.gov.tr ‘ye sistem tarafından yansıtılacaktır. Dolayısıyla, başvuru süreci daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu işlemi yapmalarına gerek yoktur. '' açıklamasında bulundu.

ÖSYM HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu, Kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurum ve kişilerle Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığımızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracığı ile sorgulanabilecek.

HES KODU NEREDEN, NASIL ALINIR?

HES kodu 3 yoldan 3 yöntem ile alınabilir. İster uygulama üzerinden ister kısa mesajla ister e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

1. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne giriniz. ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklayınız. ''KOD KULLANIM SÜRESİ'' seçiniz ve kodunuz oluşturuldu.

2. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak atınız. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e gönderilir.

3. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES kodunu e-Devlet sistemi üzeriden https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES KODU SINAV BAŞVURULARINDA NASIL KULLANILIR?

HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekşyor. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekiyor.

HES KODU GÜVENİLİR Mİ?

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.